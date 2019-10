Aktienkurse Ausblick 2020: Werden Aktien weiter steigen?

Wir sehen uns in der aktuellen Situation in der Weltwirtschaft mit einer interessanten Gemengelage konfrontiert. Die Chinesen drängen auf einen Investitionsabkommen mit der EU, dem ein Freihandelsabkommen folgen soll. Der amerikanische Präsident versucht unterdessen weiterhin gute Stimmung zu verbreiten, just als der S&P 500 Index Probleme hat, die 3000 Punkte Marke zu überschreiten. Die Aktienkurse kamen über den Verlauf des mittlerweile 18 Monate währenden Handelskrieg nicht mehr vom Fleck. Wie es jetzt weiter gehen kann – dieser Frage widmen wir uns jetzt im Ausblick auf das Jahr 2020:

