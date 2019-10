Zum Ende der Handelswoche kam einiges an Bewegung in den Markt. Zunächst waren die Blicke der Anleger in Richtung Großbritannien und EU gerichtet.

Was diese Woche wichtig war: Brexit-Deal und China-Daten Brexit bleibt unsicher Zum Ende der Handelswoche kam einiges an Bewegung in den Markt. Zunächst waren die Blicke der Anleger in Richtung Großbritannien und EU gerichtet. Beide haben sich am Donnerstag nach der Regelung der Nordirland-Frage auf einen Austrittsvertrag zum 31. Oktober geeinigt. Die Wahrscheinlichkeit eines „harten Brexit“ dürfte damit deutlich gesunken sein. Allerdings muss Premierminister Boris Johnson nun das britische Unterhaus von seinem Deal überzeugen. Ob die Vereinbarung am 19. Oktober eine parlamentarische Mehrheit finden wird ist offen. Zahlreiche Analysten rechnen mit einer Ablehnung. Perspektivisch wäre dann über den Zwischenschritt vorgezogener Neuwahlen mit einer Annahme des Verhandlungsergebnisses zu rechnen. China-Daten teils besser als erwartet