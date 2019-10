Dieses Jahr steht im Zeichen der Politik. Wir befinden uns somit in einer Situation, die wir auch schon aus den letzten Jahren kennen.

Dieses Jahr steht im Zeichen der Politik. Wir befinden uns somit in einer Situation, die wir auch schon aus den letzten Jahren kennen. Der negative Einfluss auf die globale Konjunkturentwicklung ist inzwischen aber sehr deutlich sichtbar. Die Beantwortung der Frage, ob das „R-Wort“ (Rezession) berechtigt ist, ist oftmals zwar eine eher technische und abhängig vom jeweils betrachteten Markt, der Branche oder auch der zeitlichen Dimension. Klar dürfte aber sein, dass eine Fortschreibung der, alles in allem, erfolgreichen wirtschaftlichen globalen Entwicklung der letzten zehn Jahre nur möglich ist, wenn sich die Stimmung wieder verbessert. Dies scheint nur dann machbar, wenn der Handelskonflikt in irgendeiner Form gelöst wird. Zur Frage, welches Verhalten dazu nötig wäre, finden Sie unsere Gedanken in der Rubrik „Im Blickfeld“.

