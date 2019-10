Eine Tochtergesellschaft von MAX Automation meldet einen Großauftrag: Die bdtronic mit Sitz in Weikersheim soll in den kommenden Jahren drei umfangreiche Systeme zur Produktion von Elektromotoren an den Autobauer Audi liefern. MAX Automation beziffert das Auftragsvolumen für die Lieferung von Imprägniermaschinen für die Elektromotorenfertigung auf eine hohe einstellige Millionensumme.„Diese Leistung werten wir als ...