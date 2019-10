DAX versucht, 12.700-Punkte-Marke zu durchbrechen

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Mehrheit der europäischen Aktienindices notiert zu Beginn der Sitzung am Mittwoch niedriger, so die Experten von XTB.Die größten Rückgänge seien an den Börsen in Russland, Polen und Frankreich zu verzeichnen. Der britische UK100 notiere dank der Abschwächung des Britischen Pfunds leicht über dem gestrigen Schlusskurs. [ mehr