Nvidia: Der Druckaufbau schreitet voran!

Am Montag der Vorwoche hat die Nvidia-Aktie ihre Quartalszahlen vorgelegt. Auf diese hat der Mark zunächst ausgesprochen positiv reagiert. Der Kurs konnte in der Spitze bis auf 199,29 US-Dollar ansteigen und auch am Folgetag unternahmen die Käufer wieder einen Anlauf, um die runde 200,00-US-Dollar-Marke zu überwinden.

Weil dieses Ziel nicht erreicht werden konnte, fiel die Aktie bis zum 18. Oktober ... Weiterlesen