Neues Gesetz in Berlin: Verband krisitiert Mietendeckel als „desaströsen Fehler“

Mit deutlichen Worten hat der Immobilienverband ZIA den Berliner Mietendeckel kritisiert. Die Hauptstadt verliere damit ihre Position als Top-Investitionsziel in Europa.Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) bezeichnet den in Berlin beschlossenen Mietendeckel als "desaströse Fehlentscheidung". Das neue Gesetz führe nicht dazu, dass in Berlin neue Wohnungen entstehen, so ZIA-Präsident Andreas Mattner in einem Statement des Verbands. Von der Regelung würden die Marktteilnehmer getroffen, die sich fair und ausgleichend verhalten, darunter Genossenschaften, kommunale und private Unternehmen und private Vermieter, so Matter weiter.Der Verband geht davon aus, dass Entwickler und Bauträger viele Projekte nun streichen. "Berlin wird innerhalb weniger Wochen vom derzeitigen...