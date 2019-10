Atoss Software - Haltedauer: mittelfristig (bis zu 1 Jahr)

Atoss Software ist auf die Entwicklung und den Vertrieb von Anwendungssoftware im Bereich des strategischen Managements von Arbeit und Zeit spezialisiert und bietet softwaregestützte Beratung über innerbetriebliche Prozesse zur Optimierung des Einsatzes von Arbeitskräften in Unternehmen an.

Regulatorische Anforderungen an Personalplanung steigen

Die globale Arbeitswelt verändert sich aktuell in hohem Maße. Sei es der demografische Wandel, die digitale Transformation oder Entscheidungen des EuGHs zum Thema Zeiterfassung. All diese Themen erhöhen die regulatorischen Anforderungen an ein Unternehmen. Auch die Ansprüche der jüngeren Generationen an den Arbeitgeber nehmen verstärkt zu. Atoss Software ist mit seiner Spezialisierung im Bereich des Workforce Managements prädestiniert, um von dem aktuell stattfindenden Wandel zu profitieren. Auffällig ist, dass der Umsatz im Bereich Cloud in den letzten Jahren immer stärker zugelegt hat. Das spricht für die steigende Bedeutung von Cloud-Lösungen in Unternehmen.

Die Auftragslage und die generelle Geschäftsentwicklung waren im ersten Halbjahr sehr positiv zu werten. Die Auftragseingänge aus dem Bereich Softwarelizenzen, wozu auch Cloud-Abonnements zählen, stiegen um starke 36% auf 10,5 Mio. Euro an. Die Umsätze aus dem Cloudgeschäft konnten sogar um 70% auf 5,8 Mio. Euro gesteigert werden. Atoss Software geht damit davon aus im vierzehnten Jahr in Folge auf Wachstumskurs zu bleiben. Es wird für 2019 ein Umsatzplus zwischen 11%-13% erwartet. Die EBIT-Marge soll zwischen 25% und 28% liegen.

Das EuGH-Urteil zum Thema Arbeitszeit-Dokumentation spielt Atoss ebenfalls in die Karten. Unternehmen sind jetzt dazu verpflichtet die Arbeitszeiten der Mitarbeiter systematisch zu dokumentieren. Auch Heimarbeit und Außendienst werden zukünftig registriert werden. Alle EU-Staaten sind verpflichtet dieses Urteil umzusetzen. Für Atoss könnte das zu einer Sonderkonjunktur führen. Man ist im Rahmen des Workforce Managements ebenfalls auf die Erfassung von Arbeitszeiten spezialisiert.

Unser Trading-Setup bei der Aktie von Atoss Software

Nach einer ausgiebigen Verschnaufpause über die letzten Wochen und Monate beginnt sich das Chartbild allmählich wieder aufzuhellen. Die 9-Monatszahlen werden kommende Woche am Donnerstag veröffentlicht. Diese dürften entsprechend gut ausfallen und ein neues Kaufsignal in der Aktie auslösen. Warburg Research sieht den fairen Wert bei 146 Euro. Wir haben die Aktie unter strenger Beobachtung, die nächste Rallyephase könnte unmittelbar bevorstehen!

Unsere Einschätzung: Haltedauer:​ mittelfristig (bis zu 1 Jahr) Einschätzung:​ konservativ