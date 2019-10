Voltabox steigt bei ForkOn ein

Voltabox steigt bei ihrem Kooperationspartner ForkOn, einem Anbieter eines Flottenmanagementsystems für Gabelstapler, ein. Man habe sich in einer pre-Series A Finanzierungsrunde eine Beteiligung an dem Start-up gesichert, teilt das Unternehmen aus Delbrück am Mittwoch mit. Finanzielle Details und Angaben zur Höhe der Beteiligung macht Voltabox nicht.Beide Gesellschaften arbeiten seit dem Frühjahr zusammen und wollen Ende ...