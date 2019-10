Humor ist, wenn man trotzdem kauft! Das scheint heute das Motto der Wall Street zu sein – denn die Zahlen von Boeing, vor allem aber Caterpillar waren grottig! Gleichwohl waren die Aktien der beiden Unternehmen zwischenzeitlich die am besten laufenden Werte im Dow Jones – bei Boeing war es die (in jeder Hinsicht unbegründete) Aussage, dass man hoffe, die MAX737 im 4.Quartal wieder an den Start zu bringen. Mit Texas Instruments als „bellwether“ für den Halbleitersektor und Caterpillar für die Weltwirtschaft insgesamt hat die US-Berichtssaison nun eine negative Drehung bekommen – heute nachbörslich wichtig noch Microsoft und Tesla. Der Dax bleibt gut gelaunt und freut sich über jede Brexit-Headline – die EU will heute nicht mehr über die Verlängerung des Brexit-Termins entscheiden..

