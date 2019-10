Bancassurance: JDC und Comdirect schließen Kooperation

JDC forciert seinen Wandel vom Maklerpool-Unternehmen zum Digital-Dienstleister und hat in dem Zuge einen Vertrag mit der Comdirect geschlossen. Fünf Jahre lang will die Direktbanktochter der Commerzbank ihr Versicherungsangebot nun über JDC abwickeln.Der Makler-Dienstleister JDC dringt weiter in den sogenannten "Bancassurance"-Bereich vor, also der Bündelung von Bank - und Versicherungsdienstleistungen in einer Hand. Das Unternehmen hat dazu einen fünfjährigen Kooperationsvertrag mit dem digitalen Arm der Commerzbank, Comdirect, geschlossen. Nach einem gemeinsamen Pilotprojekt will der Comdirect-Versicherungsmakler sein Policengeschäft in dieser Zeit exklusiv über die JDC-Plattform abwickeln.Die Versicherungsbestände managt die Comdirect im Hintergrund künftig mit...