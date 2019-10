„Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“, mit diesem Lied schaffte der Schlagersänger Jürgen Marcus 1972 seinen musikalischen Durchbruch. In den 70er Jahren folgte auf die große Liebe in der Regel irgendwann die Ehe. Heutzutage ist die Ehe ohne Trauschein längst nichts mehr Außergewöhnliches. Doch spätestens, wenn die Partner gemeinsam größere Anschaffungen machen oder ein Kind dazukommt, sind ein paar Vereinbarungen sinnvoll. Auch wenn es als unromatisch gilt, am Anfang einer Beziehung schon an die Folgen einer Trennung denken.

Denn viele finanzielle und das Vermögen betreffende Regelungen sind auf die Lebensform der Ehe ausgelegt. Ohne Trauschein wird es hierzulande rechtlich gesehen komplizierter. Denn eine bloße Lebensgemeinschaft ist juristisch gesehen eine ziemlich inoffizielle Angelegenheit. Beispiel Erbe: Das Ehegüterrecht kommt nur bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden Personen zur Anwendung. Unverheiratete Partner können ohne entsprechendes Testament keinerlei Erbansprüche geltend machen, selbst wenn die Partnerschaft sich über mehrere Jahrzehnte erstreckte. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass der nichteheliche Lebenspartner erbschaftsteuerlich lediglich 20.000 Euro Freibetrag hat und nach der erbschaftsteuerlichen Steuerklasse III besteuert wird. Partner einer nichtehelichen Lebenspartnerschaft sollten daher genau überlegen, wem sie was im Erbfall zuwenden wollen, da sie gesetzlich nicht Erbe des Anderen werden.

