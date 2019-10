Alles ist für den großen Showdown bei Gold vorbereitet. Der Goldpreis bewegt sich seit Tagen unter geringen Ausschlägen seitwärts und pendelt um die Marke von 1.490 US-Dollar herum. Nach oben kann er offenkundig (noch) nicht, nach unten will er (noch) nicht!

Die immer geringer werdenden Ausschläge im Goldpreis und die damit einhergehende Ausbildung eines symmetrischen Dreiecks legen zumindest aus charttechnischer Sicht die Vermutung nahe, dass ein baldiger, womöglich dann auch kräftig ausfallender Bewegungsimpuls anstehen könnte. Die Richtung der Bewegung ist hierbei allerdings noch offen, obgleich wir das bullische Szenario bei Gold weiterhin im Vorteil sehen.

Möglicherweise liefert die nächste Leitzinsentscheidung der Fed den entscheidenden Impuls. Das Federal Open Market Committee (FOMC) der Fed wird am kommenden Dienstag und Mittwoch (30.10.) zu seinen zweitägigen Beratungen zusammenkommen und dann die Entscheidung über die Leitzinsen bekanntgaben. Ob die Fed nach den beiden Leitzinssenkungen im Juli und September trotz aller Risiken bereits wieder im Oktober aktiv werden wird, ist derzeit die große Frage. Die jüngsten US-Konjunkturdaten zeichnen ein deutlich eingetrübtes Bild. Insbesondere die in der letzten Woche veröffentlichten Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion fielen enttäuschend aus. Heute (24.10.) stehen noch einmal wichtige US-Daten an, auf die es zu achten gilt.

Aktuell konsolidiert der Goldpreis. Die Risikoaversion unter Anlegern ist zuletzt zurückgegangen. Neue Hoffnungen im Brexit-Prozess und in den Handelsgesprächen schürten dagegen den Risikoappetit erneut und ließen die Aktienmärkte haussieren. Doch gerade diese beiden Themen boten in der Vergangenheit und bieten noch immer jede Menge Unsicherheiten und führten bereits zu einer Reihe von enttäuschten Hoffnungen. Mit anderen Worten: So lange nichts in Sack und Tüten ist, kann die Stimmung jederzeit umschlagen.

Ein weiterer wichtiger Blick gilt zudem der Entwicklung der Bestände der physisch besicherten Gold-ETF. Wir nutzen die Entwicklung der Bestände des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETF, des SPDR Gold Shares, immer mal wieder als rudimentären Stimmungsindikator für den Goldsektor. Trotz leichter Abflüsse, die hier zuletzt zwar zu beobachten waren, bewegen sich die Bestände noch immer auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Mit anderen Worten: Es herrscht in dieser „Klientel“ offenkundig weiterhin eine gewisse Zuversicht, dass es sich bei der aktuellen Phase nur um eine Verschnaufpause handeln könnte.

Ein Blick auf den oberen 6-Monats-Chart dokumentiert die aktuell sehr interessante Konstellation. Aktuell bewegt sich der Goldpreis im Bereich von 1.490 US-Dollar. Die wichtigen Marken liegen auf der Oberseite bei 1.525 US-Dollar und 1.550 US-Dollar, auf der Unterseite im Bereich von 1.450 US-Dollar und 1.430 US-Dollar. Der Goldpreis ist bis (fast) in die Spitze des benannten Dreiecks gelaufen. Mit einer dynamischen Auflösung der Situation ist durchaus zu rechnen. Die technischen Indikatoren haben soweit auskorrigiert. Wir bleiben bei unserer Einschätzung, dass das bullische Szenario im Vorteil ist. Die Demarkationslinie für dieses ziehen wir unverändert im Bereich von 1.430 US-Dollar. Sollte es darunter gehen, werden die Karten neu gemischt und eine Neubewertung der Lage wäre aus unserer Sicht notwendig.