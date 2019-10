Deutsche Telekom: Happy End doch noch möglich

Die letzten Tage brachten der Aktie der Deutschen Telekom einen kräftigen Schub. Kein Wunder, scheint sich doch die Neverending-Story in Amerika mit der geplanten Fusion der dortigen Tochter T-Mobile US mit dem Softbank-Ableger Sprint doch noch zu einem glücklichen Ende zu entwickeln. Nachdem sowohl das US-Justizministerium als auch die Telekommunikationsbehörde FCC die Fusion (wenn auch mit Auflagen) genehmigt haben, bröckelt inzwischen auch die Klagefront der einzelnen Bundesstaaten. So hatte sich dieser Tage mit dem US-Bundestaat Colorado ein zweiter Kläger gegen die Fusion verabschiedet.

Doch auch in heimischen Gefilden kann die Deutsche Telekom punkten und landete dabei einen richtigen Coup. Denn es ist ihr gelungen, die Übertragungsrechte für die Fußball-EM 2024 zu bekommen. Diese finden bekanntlich in Deutschland statt und der im DAX notierte Konzern bekommt für alle 51 Spiele die exklusiven Verwertungsrechte.

Das hatte auch unmittelbare Folge für die Charttechnik. So durchbrach die Aktie nun den Widerstand bei rund 15,80 Euro und notiert inzwischen auf dem höchsten Niveau seit Juni 2017. Und die Dynamik scheint ungebrochen. Zwar sind nach der jüngsten Rallye sicherlich auch einmal Gewinnmitnahmen zu erwarten. Doch der Trend stimmt und Anleger sollten am Ball bleiben.