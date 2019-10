Platin fiel in den vergangenen Wochen stark zurück und erreichte einen untergeordneten Aufwärtstrend sowie die Kursmarke von 870 US-Dollar. Zuvor war ein aber ein markanter Anstieg über die mehrmonatige Widerstandszone von rund 900 US-Dollar gelungen, womit ein mittelfristiges Kaufsignal aktiviert worden ist. Dieses könnte bei weiteren Zugewinnen wieder aufgegriffen werden und einen erneuten Anstieg zurück an den EMA 200 (roter Durchschnitt) zur Folge haben. Damit kreuzt Platin wiederholt den Bereich um 900 US-Dollar und bietet wieder attraktive Long-Ansätze auf kurz- bis mittelfristiger Basis. Der jüngste Pullback könnte ebenso ein Ende gefunden haben.

Solange sich der Platinpreis oberhalb von 990 US-Dollar aufhält, kann ein weiterer Lauf zurück zu den Septemberhochs bei 998 US-Dollar einsetzen. Mit einem Zwischenstopp sollten Investoren aber im Bereich des EMA 200 sowie der Kursmarke von grob 946 US-Dollar rechnen, ehe die höheren Ziele in Angriff genommen werden. Über ein Direktinvestment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC35S5 können Anleger von diesem Long-Szenario überdurchschnittlich profitieren und bei vollständiger Umsetzung der Idee eine Rendite von 160 Prozent erzielen. Für eine merkliche Eintrübung bei Platin müsste hingegen das Niveau des 50-Wochen-Durchschnitts bei aktuell 867 US-Dollar bärisch gekreuzt werden. In diesem Fall bestünde die Möglichkeit eines Abschlags zurück an 820 US-Dollar und den dort verlaufenden übergeordneten Aufwärtstrend.