flatex Morning-news Silber

Im Edelmetallsektor waren am Mittwoch keine großen Sprünge zu registrieren. Die Investoren beobachten den Brexit-Prozess und auch die Entwicklung in Sachen USA-China-Handelskonflikt zwar weiterhin kritisch, doch offenbar will man sich zu den parallel noch erfreulich gut laufenden Aktienmärkten und ebenfalls so kurz vor dem Monatsende noch nicht mit neuen Positionierungen aus dem Fenster lehnen. Mitunter wäre ein Blick auf die am Freitag um 21:30 Uhr erscheinenden CoT-Daten in Bezug auf die Silber-Positionierungen der großen Player als hilfreich zu erachten.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahreshoch des 04. September 2019 bei 19,65 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 01. Oktober 2019 bei 16,90 US-Dollar, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen möglicherweise näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei den Marken von 17,95/18,27/18,60/19,00 und 19,65 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen hingegen wären bei 16,90 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 16,49/16,25/15,85 und 15,20 US-Dollar auszumachen.





