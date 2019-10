flatex Morning-news EUR/USD

An der charttechnischen Situation hat sich im Vergleich zum Dienstag nicht viel verändert. Das Währungspaar testete am Mittwoch in einem recht zähen Seitwärtshandel die tags zuvor hier herausgearbeitete Unterstützung rund um die Marke von 1,1109. Die träge Seitwärtsbewegung könnte wohl am ehesten auf den EZB-Zinsentscheid zurückzuführen sein, der am heutigen Donnerstag um 13:45 Uhr bevorsteht. Die EZB-Pressekonferenz stellt zudem die letzte große Aktion von EZB-Präsident Mario Draghi dar, bevor er am Montag feierlich den Stab an seine Nachfolgerin Christine Lagarde übergibt. So richtig verscherzen kann es sich Draghi folglich nicht, sollte er tatsächlich noch einen Coup landen wollen. Doch damit ist vor einem Wechsel beim EZB-Chefposten wohl eher nicht zu rechnen. Demnach dürfte es zinstechnisch und geldpolitisch keine großen Überraschungen geben.

Zur Charttechnik: Nach wie vor wäre der Kursverlauf vom Mehrjahrestief des 01. Oktober 2019 von 1,0879 bis zum jüngsten Zwischenhoch des 21. Oktober 2019 bei 1,1180 heranzuziehen, um die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher ableiten zu können. Die Widerstände wären unverändert bei 1,1180, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 1,1224/1,1251/1,1295 und 1,1366 zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen weiterhin bei den Marken von 1,1065/1,1029/1,0994/1,0950 und 1,0879 in Betracht.





