Die zentrale Frage für die nächsten 3-6 Wochen ist jedoch, ob in dieser Periode wieder positive Signale den Halbleitermarkt erreichen, oder ob noch weiter nach unten revidiert werden muss. Aktuell ist Aktienkurs von Infineon vom schockierenden Ausblick des Chipriesen Texas Instruments in Geiselhaft genommen worden und verlor am Mittwoch dieser Woche 0,8 % (Intraday waren es schon über 4%). Anleger hatten hingegen drauf gesetzt, dass der erste unter den großen Chipkonzernen, der seine Quartalszahlen präsentiert, über ein Wiederaufleben der Geschäfte berichten wird.

Infineon handelt weiter antizyklisch und ist mit dem Plan, den US-Konkurrenten Cypress zu übernehmen, wieder einen Schritt vorangekommen. Nach der europäischen Wettbewerbsbehörde muss nur mehr ihr US-Pendant zustimmen. Mit dieser Übernahme würde Infineon zur weltweiten Nr. 8 der größten Chiphersteller aufsteigen. Im Marktsegment für Halbleiterprodukte der Automobilindustrie, wäre Infineon die Nr.1. Denn Infineon rechnet in den nächsten Jahren mit einem Boom im Markt für Elektroautos und im Geschäftsfeld autonomes Fahren (6 % Wachstum p.a. in den nächsten 4 Jahren).

Technisch befindet sich der Aktienkurs von Infineon seit der Korrektur im Mai und Juni dieses Jahres am unteren Ende einer Aufwärtssequenz. Der Kurs gab in dieser Phase um 37,61% nach. Am 22.10 ist der Kursverlauf am Widerstandsbereich um die Marke von 17 Euro gescheitert und dreht kurzfristig nach unten, um die Unterstützung im Bereich 15,50 Euro zu testen. Die negative Information seitens Texas Instruments scheint eingepreist. Ein Test der 15,5 Euro Marke ist jedoch jederzeit möglich. Auf Sicht von 5 Wochen erscheint ein Ziel von 17,50 Euro wahrscheinlich und entspricht einem Potential von 9 % ohne Hebel.