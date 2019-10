Tempur Sealy Intl. - Jede Konsolidierung ist eine federweiche Landung auf Supports - kommt jetzt der nächste Schub?!

Nach dem Breakout aus der mehrmonatigen Konsolidierung folgte nun der Backtest.

Symbol: TPX ISIN: US88023U1016

Rückblick: Tempur Sealy International ist der Entwickler, Hersteller und Verkäufer der weltbekannten Nackenstützkissen Tempur. Der Konzern aus Lexington, Kentucky, produziert und vertreibt inzwischen nahezu sämtliche Bettwaren wie Matratzen, Bezüge, Schoner usw. und konnte so im vergangen Jahr einen Umsatz von 1,12 Mrd. USD bei einem Nettogewinn von 100 Mio. USD erzielen. Ein Blick auf den Chart verrät uns, dass die sich die Aktie seit Jänner 2019 in einem starken Aufwärtstrend befindet und bereits über 110 % seit dem Tief zulegen konnte. Alle bisherigen Korrekturen wurden spätestens am oder knapp unter dem EMA 50 von Käufern aufgefangen und die Anstiege waren stets von kontinuierlicher Form. Zuletzt konnte die Aktie sogar den mehrjährigen Widerstand bei 81,71 brechen und sich darüber absetzen, aktuell konsolidiert der Wert gerade wieder etwas und testet eben jenen Bereich erneut.