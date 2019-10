Trotz Daghis Abgang – Der Sparer wird gemolken

Selbstredend ist dies nicht die alleinige Schuld der Institute. Die Gebühren sind spürbar hoch, irgendwie müssen die Kassen die Gehälter und Pensionen ihrer Vorstände finanzieren wie im Juni vielfach zu lesen war. Doch ein großes Problem ist auch die Politik der europäischen Zentralbank, die für September schon angekündigt hat, dass der gesamte Instrumentenkasten offen liegt. Zinsen oberhalb der Nulllinie sind ohnehin reine Phantasie, im Gegenteil. Weltweit senken die Notenbanken, die US-Notenbank zog gerade nach.

Ob man Mario Draghi also mag oder nicht, ob man Zinsen mag oder nicht – deren Nicht-Existenz zwingt uns alle Bürger, ihr Geld zu investieren, wollen sie es nicht verlieren. Die Notenbanken machen unmissverständlich klar, dass Bargeldhaltung bestraft wird. Wer eine Bundesanleihe auf 5 Jahre kauft, muss mittlerweile mehrere Prozente Zinsen Bezahlen um sein Geld beim Staat zu parken. Genau deshalb sind wir bei Feingold Research derart offensiv in der Aufforderung, sich um sein Geld zu kümmern.

Viele Anleger hierzulande hatten große Hoffnungen in Jens Weidmann gesetzt. Neben dem Aspekt, dass jener kaum Handlungsmöglichkeiten gehabt hätte, fasste es Holger Zschäpitz an dieser Stelle gut zusammen: Noch-IWF-Chefin Christine Lagarde sieht das Erbe der Bundesbank nicht unbedingt als oberstes Leitmotiv der Geldpolitik an. Und Frau Lagarde wird in den nächsten Jahren im Frankfurter Ostend die Geschicke der EZB bestimmen. Falls sie sich im Radius von 1000 Metern dann umsieht kann sie die Politik der EZB auch an der Preisentwicklung der umliegenden Wohnungen beobachten. Aber das wäre ein anderes Thema.