Interessante charttechnische Ausgangslage für die Medigene Aktie: Gestern konnte der Biotech-Titel im Tagesverlauf bis auf 6,075 Euro klettern und beendete den XETRA-Handel an der Frankfurter Börse bei 5,99 Euro - ein Plus von 3,45 Prozent. Der Kursgewinn hat Medigenes Aktienkurs in die Nähe einer ersten wichtigen charttechnischen Hürde gebracht, die bisher aber noch nicht entscheidend in Gefahr gebracht werden konnte. Aktuelle ...