Technisch allerdings befindet sich die Aktie in einem herausfordernden Umfeld, seit Jahresanfang basteln Marktteilnehmer offenbar an einer Stabilisierung in dem seit Anfang 2015 bestehenden Abwärtstrend. Diese zeichnet sich im Bereich von 40,00 Euro auch zunehmend ab, allerdings liegen noch sehr viele Hürden auf der Oberseite und müssen für ein regelrechtes Kaufsignal erst noch gemeistert werden. Trotzdem ergeben sich auf kurzfristiger Basis durchaus vielversprechende Handelsansätze.

53,50 EUR im Blick

Der heutige Vorstoß der Käufer hat das Wertpapier in den ersten markanten Widerstandsbereich um 53,50 Euro angeschoben. Aber erst darüber ließe sich auf Sicht der kommenden Wochen fortgesetztes Kurspotenzial an 60,00 Euro freisetzen, spätestens um 62,00 Euro trifft die Daimler-Aktie auf ihren übergeordneten Abwärtstrend und dürfte einen Abpraller zur Unterseite vollziehen. Bis dahin aber kann ein kurzfristiges Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA5QSU durchaus fruchten und hält eine Gesamtrenditechance von bis zu 150 Prozent bereit. Ferner zeichnet sich seit Mai dieses Jahres noch eine inverse SKS-Formation ab, die in der Charttechnik als Trendwendemuster bekannt ist. Ein Rückfall unter das Niveau von glatt 50,00 Euro würde dem Wertpapier allerdings merklich zusetzen, ob dann noch die potenzielle Wende aufrechterhalten werden kann, müsste entsprechend noch abgewartet werden. Kursverluste unter das Niveau von rund 43,00 Euro implizieren hingegen fortgesetzte Abgabebereitschaft zurück in den Bereich der Jahrestiefs um 40,31 Euro.