Der erste Kapitalmarkttag (CMD) von Mutares in Frankfurt ist bei den Analysten von SMC Research gut angekommen. Nach dem CMD bestätigen die Experten die Kaufempfehlung für die Aktien von Mutares. Das Kursziel für die Mutares-Papiere sahen die Analysten bisher bei 14,80 Euro. In der aktuellen Studie steigt das Kursziel für die Papiere von Mutares auf 15,50 Euro an.Für 2019 will Mutares wieder eine Dividende von 1,00 Euro ...