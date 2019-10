Q3: Agnico Eagle meldet Rekordgewinn und hebt Guidance an!

Der Analystenkonsens ist zu konservativ! Diese Meinung vertreten wir bei den großen Goldproduzenten seit einigen Wochen. Und nun hat gestern Abend Agnico Eagle den Reigen der Quartalszahlen in diesem Sektor mit starken Zahlen eröffnet. So meldete das kanadische Unternehmen einen Nettogewinn von 77 Mio. Dollar für das dritte Quartal und damit etwa 4,5 Mal so viel wie vor einem Jahr. Der Umsatz konte von 519 auf 683 Mio. Dollar verbessert werden. Neben dem höheren Goldpreis war auch eine strikte Kostendisziplin sowie eine höhere Förderung für diesen Anstieg verantwortlich. Im Q3 förderte das Unternehmen 477.000 Unzen Gold – ein neuer Rekordwert! 2017 hatte Agnico Eagle das größte Investitionsprogramm der Unternehmensgeschichte gestartet. Das endet quasi offiziell in diesem Quartal, denn nun konnte auch die Amaruq-Mine in Nanavut den Start der kommerziellen Produktion vermelden. Bei den Kosten (AISC) lag man im Konzern bei akzeptablen 903 Dollar je Unze. Vorstandschef Sean Boyd konnte den Aktionären mit 0,175 Dollar je AKtie zudem eine um 40 Prozent höhere Dividende präsentieren. Und: Agnico hob die Produktionsziele für dieses Jahr an. Statt 1,75 Mio. Unzen will man nun bis Jahresende auf 1,77 bis 1,78 Mio. Unzen Gold kommen. Für 2020 nimmt man die Spanne von 1,9 bis 2,0 Mio. Unzen ins Visier.

Aktie legt zu, Raum für Zukäufe?

Die Aktie konnte an der Heimatbörse in Toronto nachbörslich zulegen und könnte den im Frühjahr gestarteten Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Doch wie geht es nun strategisch weiter, denn mit dem höheren Free Cashflow kann auch Agnico wieder verstärkt investieren. Das Unternehmen und Sean Boyd sind allerdings bekannt dafür, keine großen Risiken einzugehen, sondern kleinere Akquisitionen zu tätigen. Zudem muss Boyd für Nachschub bei den Reserven sorgen. Bekannt ist, dass die Projekte in Quebec so langsam zu wenig Erz nachliefern, um die eigenen Verarbeitungsanlagen auszulasten. Bereits vor einigen Monaten hatte man deshalb versucht, Alexandria Minerals zu übernehmen, zog im Übernahmekampf mit O3 Mining, der jüngsten Abspaltung von Osisko Mining, allerdings den Kürzeren. Nun könnte Agnico Eagle die Blicke auf Cartier Resources (0,165 CAD | 0,11 Euro; CA1467721082) richten, die ihr Chimo Mine-Goldprojekt ebenfalls in Quebec entwickeln. Schon jetzt ist Agnico dort mit 17 Prozent der größte Einzelaktionär. Cartier arbeitet derzeit an einer Ressourcenschätzung für Chimo, zudem befindet man sich mitten in einem Private Placement und will 3 Mio. Dollar bei Anlegern einsammeln. Spannend wird zu sehen sein, ob Agnico sich verwässern lässt oder wie in den vergangenen Jahren bei den Kapitalerhöhungen von Cartier mitzieht. Da es sich bei Chimo um eine historische Mine mit bestehender Infrastruktur handelt, könnte man hier relativ schnell und mit niedrigen Investitionskosten die Produktion wieder aufnehmen. Chimo war einst Ende der 1990er aufgrund des niedrigen Goldpreises geshclossen worden.