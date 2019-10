Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - voestalpine: Schwieriges Jahr - AktienanalyseDer neue Chef des österreichischen Stahlkonzerns voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF), Herbert Eibensteiner, hat Mitarbeiter und Anleger auf härtere Zeiten eingeschworen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. [ mehr