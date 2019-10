Die Aktie des E-Autokönigs Tesla beendete den gestrigen Handelstag an der Nasdaq bei 254 US-Dollar pro Anteilsschein. Wenige Minuten nach Handelsschluss setzte das Papier zum Hochsprung an und mittlerweile steht es vorbörslich mit mehr als 17 Prozent im Plus. In den heutigen Handelstag an der Nasdaq dürfte die Aktie mit knapp 300 US-Dollar starten.

Hintergrund für den massiven Kursanstieg bilden die jüngsten Zahlen zum dritten Quartal und der weitere Unternehmensausblick. Am Mittwoch überraschte Tesla die Anleger und Fangemeinde mit einem profitablen dritten Quartal, dass von Rekordlieferungen, Kostensenkungen und verbesserten Produktionsplänen geprägt war, so die NYP.