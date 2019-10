Robert Halver zum EZB-Führungswechsel: Nie wieder nennenswerte Zinsen in der Eurozone

Mario Draghi geht, Christine Lagarde kommt. Baader-Bank-Chefanalyst Robert Halver mit einer Nachlese zum geldpolitischen "Schlaraffenland" der EZB und dem Ausblick, dass es in der Eurozone nie mehr hohe Zinsen geben wird.Nach acht Jahren Dienstzeit geht Mario Draghi am 31. Oktober in Rente. Er hinterlässt ein streitbares Erbe: Einerseits rettete er die Eurozone, andererseits etablierte er sich als Zinsvernichter.Der heilige Mario, ein Schutzpatron der EurozoneAb 2011 verhinderte Draghi den Zahlungsausfall von Ländern wie Italien, was die Eurozone insgesamt über die Klippe hätte stürzen lassen. Zur Abwendung einer dann auch konjunkturellen Depression waren nicht nur massivste Leitzinssenkungen nötig. Über Anleihekäufe wurden 2,6 Billionen Euro in die eurozonalen...