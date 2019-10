Mit Blick auf die USA kommt das Marktforschungsunternehmens Coresight Research für 2019 zu dem Ergebnis, dass in den ersten zehn Monaten bereits 48 Prozent mehr Filialschließungen angekündigt wurden als im gesamten Vorjahr, so USA Today. Coresight schätzt, dass die Zahl der Schließungen bis zum Ende des Jahres 12.000 erreichen könnte.

Für 2018 kam das Unternehmen auf 5.864 Schließungen, während bislang 2017 das Rekordjahr bei Filialschließungen war, denn seinerzeit haben 8.139 Geschäfte dicht gemacht. Im vergangenen Jahr sorgte Toys "R" Us für die meisten Schließungen, während in diesem Jahr das Feld der Schuh-Einzelhändler Payless ShoesSource - mit 2.589 Schließungen - anführt.

Laut eines Berichts von UBS Securities vom April 2019 dürften die Probleme auch in den kommenden Jahren anhalten. UBS-Analysten meinten, dass bis 2026 weitere 75.000 Filialen geschlossen werden müssten, wenn der Anteil des E-Commerce von derzeit 16 Prozent auf 25 Prozent steigt. Amazon macht heute fast zehn Prozent der Einzelhandelsumsätze in den USA aus.

Ferner kam eine separate Analyse von UBS zu dem Eregbnis, dass Zölle auf chinesische Importe 40 Milliarden US-Dollar Umsatz und 12.000 Geschäfte gefährden könnten. "Der Markt erkennt nicht, wie sehr der Einzelhandel in zunehmendem Maße kämpft und wie neue 25%ige Zölle weitreichende Filialschließungen erzwingen könnten", schrieb UBS-Analyst Jay Sole im Mai-Bericht.

Tausende Geschäfte haben in diesem Jahr bereits geschlossen. Ein besonderes Beispiel ist das Luxus-Kaufhaus Barneys New York. Es schließt alle Standorte und auch das Flaggschiff auf der Madison Avenue. Saks Fifth Avenue zusammen mit Authentic Brands, dem Eigentümer von Marken wie Nine West und Aéropostale, kauft den Namen Barneys und andere Vermögenswerte, so eine Einreichung vom Mittwoch beim US-Konkursgericht.

Unterdessen wird erwartet, dass sich landesweit der "Going-out-of-Business"-Verkauf und die Liquidation weiterer Marken fortsetzen wird. Einige der angekündigten Schließungen könnten in das Jahr 2020 übertragen werden. Nur noch wenige Einzelhändler eröffnen neue Geschäfte und schließen alte Standorte wie Bath & Body Works und Abercrombie & Fitch. Im Gegensatz dazu wird Gap in den nächsten zwei Jahren etwa 230 Filialen schließen.