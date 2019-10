Der japanische Leitindex konnte einen wichtigen Teilerfolg erzielen und einen wichtigen Widerstand überwinden. Damit nimmt die Bodenbildung aus charttechnischer Sicht weiter Form an. Allerdings geht es nun darum, sich den nächsten Aufgaben auf der Oberseite zu stellen…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Nikkei 225 am 22.10. hieß es u.a. „[…] Kommen wir auf die charttechnischen Aspekte zurück. Idealerweise spielen sich Rücksetzer im Nikkei 225 nun deutlich oberhalb von 22.000 Punkten ab. Das würde den Druck auf die 22.700er Marke aufrechterhalten. Diesen massiven Widerstand gilt es, zu überwinden, um so eine große Dreiecksformation über einen aufwärtsgerichteten Ausbruch aufzulösen. Gelingt dieses, sollten zügig die 23.000 Punkte überwunden werden, um den Ausbruch weiter zu bestätigen. […]“.

Der japanische Leitindex nutzte die weiterhin guten Vorgaben aus den USA und markierte heute ein neues Jahreshoch. Das damit einhergehende Kaufsignal „sucht“ aber noch nach Bestätigung. Diese würde es aus unserer Sicht geben, sollte der Nikkei 225 auch den nächsten relevanten Widerstand bei 23.000 Punkten aus dem Weg räumen können. Die heute (24.10.) veröffentlichten japanischen Konjunkturdaten fielen vergleichsweise solide aus.

Im bullischen Idealfall gewinnt der Ausbruch gleich an „Höhe“ und überwindet die 23.000er Marke. In diesem Fall stünde der Fortsetzung der Bewegung auf 23.700 bis 24.000 Punkten „eigentlich“ nichts im Weg. Die zentrale Unterstützung sehen wir aktuell weiterhin im Bereich von 22.000 Punkten. Darunter sollte es jetzt nicht mehr gehen. In der nächsten Woche sind zudem alle Augen auf die Bank of Japan gerichtet. Am 31.10. gibt diese ihre Leitzinsentscheidung bekannt.