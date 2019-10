× Artikel versenden

Kinross Gold Chartbild trübt ein, aber…

Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten musste in den letzten Handelstagen der schwierigen Gemengelage Tribut zollen und trat in eine Korrektur ein. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich das Chartbild weiter eingetrübt. In der …





