FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag vor neuen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) leicht nachgegeben. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1125 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1128 (Dienstag: 1,1130) Dollar festgesetzt.

Kurzzeitigen Auftrieb erhielt der Euro am Vormittag durch Konjunkturdaten aus Frankreich. Die Einkaufsmanagerindizes, eine Unternehmensumfrage, haben sich im Oktober aufgehellt. Allerdings fiel die Entwicklung in Frankreich besser aus als in Deutschland. Der Indikator für die gesamte Eurozone stieg daher nur leicht und von einem niedrigen Niveau aus. Der Euro gab seine Gewinne deshalb wieder ab.