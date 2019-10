FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gefallen. Bis zum Mittag sank der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,06 Prozent auf 171,36 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,38 Prozent.

Belastet wurden die Festverzinslichen durch die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten. Am deutschen Rentenmarkt richtet sich der Fokus auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Am frühen Nachmittag werden die Ergebnisse der letzten Zinssitzung unter Leitung des scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi erwartet. Es wird mit einer Bestätigung des extrem lockeren geldpolitischen Kurses gerechnet. Auf der Pressekonferenz der Notenbank am Nachmittag dürften allerdings die unterschiedlichen Meinungen im Rat über die Ausrichtung der EZB zur Sprache kommen.