Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Handel in Europa begann am Donnerstag in guter Stimmung, sodass die meisten Hauptindices höher eröffneten, so die Experten von XTB.Die Kurse seien nach der Veröffentlichung der über den Schätzungen liegenden französischen Einkaufsmanagerindices gestiegen. Aktien aus Großbritannien und den Niederlanden würden am meisten zulegen, während der polnische WIG 20 der einzige europäische Index sei, der noch in der Nähe des gestrigen Schlusskurses gehandelt werde. [ mehr