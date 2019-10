Naturgemäß führte dies in der Vergangenheit zu enormen Diskussionsbedarf, welcher sich im w:o-Forum weiterhin ungehindert Bahn bricht. Die grundsätzliche Stimmung in der w:o-Community in Sachen Wirecard bleibt indes optimistisch. Hier ein paar Stimmen aus dem Forum :

Das Auf und Ab um Wirecard dominiert weiterhin das wallstreet:online-Forum. Nachdem Wirecard als Reaktion auf den erneuten Angriff der Financial Times eine umfassende und unabhägige Prüfung der Bücher durch die Unternehmensberatung KPMG angekündigt hatte - und die Financial Times in dieser Woche keine weiteren kompromitterenden Beiträge veröffentlichte -, legte die Aktie zunächst gut zu, nur um dann erneut deutlich nachzugeben.

nochmals nachgekauft zu 113,60, auch wenn immer noch Warnungen von irgendwelchen Analysten und Hedgefonds eintrudeln.

Ich vertraue M. Braun und habe daher knapp unter 114€ den Wiedereinstieg gewagt. Erwarte einen Verlauf analog zur letzten Attacke und daher Kurse über 150€ zum Jahresende.

...DWS hat innerhalb weniger Tage auf rd 6% aufgestockt - wenn das kein Vetrauensbeweis ist! Zählt 1000fach mehr als das leere Analystengschwätz, aufgrund dessen dieser billige Einstieg erst möglich wurde. Die Aktien wandern derzeit von den zittrigen in die festen Hände - und werden auch nicht mehr so schnell aus der Hand gegeben!



Bei allem Optimismus gibt es auch kritische Stimmen.

Übernahme oder ein wirklich schwergewichtiger Aktionär muss her! Andernfalls ist hier nix mehr zu machen. Und die wirklich üble Kommunikation von ALLEN BETEILIGTEN auf Seiten von Wirecard tun das übrige dazu. Ganz offensichtlich hat man nach allem was sich ereignete bis heute noch immer nicht realisiert, dass man keine Startup-Bude mehr ist sondern in der Liga der großen Jungs unterwegs ist!

[...] Ich bleibe dabei, seit der Porno- und Glücksspielära haben sich die meisten der Führungsriege nicht weiterentwickelt.

Wenn hier Köpfe rollen würde, käme das m.E. dem Aktienkurs zugute.

Im Rohstoffbereich war es in dieser Woche vergleichsweise ruhig. Dafür ist das Interesse an Biotechnologie und grünen Aktien (Cannabis) ungebrochen hoch. Bei den Pot-Aktien erhitzte vor allem AgraFlora Organics die Gemüter. Nachdem sich der Kurs von AgraFlora in diesem Jahr geviertelt hatte, mehren sich kritische Stimmen zur Zukunft der Firma. So meint fugazi23:

Bin schon gespannt ob wir an Weihnachten wirklich bei 0,10 C$ stehen...

Neben AgraFlora glüht weiterhin die Cannabis-Diskussion um HaloLabs : Auch um den Kurs dieser Aktie steht es derzeit nicht besonders gut, was sich in der Stimmung im Halo-Thread niederschlägt. So meint mofo1234:

schon interessant wie hier gepusht wird. denke der laden steht kurz vor dem finalen absturz!

Aber es gibt auch Optimisten, wie Nutzer Danki:

ich sehe nach der langen Seitwärts-Bewegung was auch kein schlechtes Zeichen ist, den Kurs erst gen. Norden ab den neuen Q-Zahlen und weiteren guten Prognosen, dann wird es allen wieder freuen.

Was die Biotechnologie-Branche angeht, so dominieren weiterhin Sirona Biochem und Clinuvel Pharmaceuticals die Diskussionen. Da wir diesen Bereich aber schon mehrfach beleuchtet haben, werden wir erst in der nächsten Woche wieder darauf zurückkommen.

Ansonsten kann sich weiterhin Tesla an ungeminderter Aufmerksamkeit des w:o Forums erfreuen. Mit kontstant über 10.000 Aufrufen täglich, ist der Tesla-Thread einer der bestbesuchtesten des w:o-Forums. Wer sich über die Zukunft von Elektromobilität unterhalten möchte, der sollte dort unbedingt mal rein schauen. Der Thread ist aber auch aus ein einem weiteren Grund interessesant. Es hat sich dort nämlich ein bizarrer Running-Gag etabliert - man teilt regelmäßig Bilder verunfallter oder abgebrannter Tesla-Fahrzeuge. Trotz dieses makabren Spaßes ist der Tesla-Thread ein kurzweilliger und informativer Ort und wir empfehlen Ihnen, dort einfach mal vorbei zu schauen.

