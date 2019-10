Oliver Liebermann im Interview: „Wir werden weit mehr Berater einsetzen“

MLP-Vertriebsvorstand Oliver Liebermann verrät, wie er Neueinsteiger und Wechsler überzeugen will, warum Immobilien inzwischen zur Pflicht gehören und weshalb eine rein digitale Beratung keinen Sinn ergibt.DAS INVESTMENT: Seit Beginn des Jahres haben Sie bei der MLP Finanzberatung den eigens geschaffenen Posten des Vertriebsvorstands inne. Ihr Auftrag lautet, den Vertrieb weiter auszubauen. Wie wollen Sie das erreichen?Oliver Liebermann: Unser Ziel ist vor allem, durch eine große Nähe zu unseren Familien- und Firmenkunden organisch zu wachsen. Zum Programm gehört aber auch, den Kundenstamm in allen Bereichen gezielt auszubauen. Nicht zuletzt möchten wir das Verpflichten neuer Berater weiter beschleunigen. Allein im Hochschulbereich, also unserem jungen Segment,...