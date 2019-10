London (www.aktiencheck.de) - Diesen Sonntag hält Argentinien Wahlen über das Präsidentenamt, die Hälfte des Kongresses und ein Drittel des Senats ab, so Uday Patnaik, Head of Emerging Market Debt bei Legal & General Investment Management (LGIM).Gewählt werde auch in einigen verbleibenden Provinzen wie Buenos Aires, die bevölkerungsreichste Provinz. [ mehr