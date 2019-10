Tesla weist Gewinn aus

Der US-Elektroautobauer Tesla hat das abgelaufene dritte Quartal überraschend mit schwarzen Zahlen abgeschlossen. Insgesamt verdiente Tesla 143 Mio. US-Dollar, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Gründe für den ausgewiesenen Gewinnsprung sind Sparmaßnahmen, die greifen. Beim Umsatz sah es nicht so glänzend aus, der Elektropionier verkaufte mehr margenschwache Model 3 Fahrzeuge. Dennoch konnte Tesla-Chef Elon Musk sein Versprechen doch noch erfüllen, was ihm viele Analysten zuvor nicht zugetraut hatten. Das Ergebnis lag allerdings um 54 Prozent niedriger als vor einem Jahr.

Aktie wieder über 300 USD

Der erwartete Kurssprung zu Beginn des heutigen Handels wird sich knapp oberhalb der Marke von 300,00 US-Dollar abspielen, ein direktes Long-Investment mit einem Zielbereich an den Jahreshochs aus Ende 2018 bei 379,49 US-Dollar kann nun ausgerufen werden. Zuvor aber könnte es kurzzeitig abwärts gehen, Abgaben zurück auf 280,00 US-Dollar kämen in diesem Fall nicht überraschend. Trotzdem bietet die aktuelle Lage in dem Wertpapier eine attraktive Long-Chance, eine Verlustbegrenzung sollte sich aber noch um den gestrigen Schlussstand herum bewegen. An Volatilität dürfte es in den nächsten Tagen nämlich nicht mangeln, die Kursfantasie der Anleger in Bezug auf das bevorstehende letzte Quartal könnte die Kurse merklich vorantreiben. Ein Kursrutsch unter 240,00 US-Dollar würde allerdings die Annahme weitere Verluste in Richtung 220,00 US-Dollar nähren, darunter sollte es sicherlich zu einem Test der Augusttiefs bei 211,55 US-Dollar kommen.