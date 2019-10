Kulmbach (www.aktiencheck.de) - The Social Chain-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der The Social Chain AG (ISIN: DE000A1YC996, WKN: A1YC99, Ticker-Symbol: PU11) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wundersame Geldvermehrung: Der aus der Höhle der Löwen bekannte Investor Georg Kofler (vormals Premiere, ProSieben , Kofler Energies) sorge für Aufsehen an der Börse. [ mehr