US-Anleihen legen leicht zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Zum Auftakt wurden die Festverzinslichen durch schwächer als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten gestützt.

Im September sind die Aufträge für langlebige Güter unerwartet stark gesunken. Im weiteren Handelsverlauf stehen noch Daten zur Stimmung amerikanischer Einkaufsmanager vom Forschungsinstitut Markit auf dem Programm und Kennzahlen vom US-Immobilienmarkt.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 27/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,57 Prozent. Fünfjährige Papiere erhöhten sich um 2/32 Punkte auf 99 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,57 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 4/32 Punkte auf 98 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,75 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 7/32 Punkte auf 100 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,24 Prozent./jkr/jha/