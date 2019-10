10.000 neue Bewohner und mehr als 30.000 Arbeitsplätze auf einer Fläche so groß wie 160 Fußballfelder. Das Europaviertel in Frankfurt gilt als eine der größten innerstädtischen Stadtentwicklungen. In Kombination mit der guten Verkehrsanbindung ist es schon jetzt ein starker Standort für Unternehmen und Investoren in Frankfurt. Das Europaviertel ist ein besonderes Konversionsprojekt: Nirgends in Europa gibt es eine derart zentrale und große Fläche, die völlig neu entwickelt wird. Seit 2005 kann auf dem ehemaligen Güterbahnhof-Gelände gebaut werden. Nur wenige Jahre nach der Erschließung sind nahezu alle Grundstücke vermarktet und zahlreiche Gebäude fertiggestellt. Eine Verlängerung der U-Bahnstrecke U5 ist bereits im Bau, sodass schon bald Anschluss an das ÖPNV-Netz besteht. Doch schon heute ist die Lage des Europaviertels unschlagbar: Der Hauptbahnhof befindet sich in unmittelbarer Nähe und der Flughafen ist dank Autobahnanbindung in nur 15 Minuten erreichbar.