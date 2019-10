Nachdem die MorphoSys-Aktie Anfang Oktober bis auf 93,85 Euro zurückgefallen war, konnte sich der Wert wieder erholen. Bis zur Monatsmitte wurde die 50-Tagelinie wieder erreicht. Überschreiten konnten die Bullen den gleitenden Durchschnitt aber erst am Dienstag. In einer dynamischen Aufwärtsbewegung durchbrach der Kurs den Widerstand und stieg in der Spitze bis auf 106,00 Euro an.

Das hohe Niveau konnte anschließend ... Weiterlesen