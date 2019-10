GEHT DIE GOLDRALLY JETZT WEITER?

EZB belässt Zinsen unverändert. Gold kämpft um die 1.500 US-Dollar Marke.

Gold ist bisher einer der großen Gewinner nach der heutigen Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Leitzins bleibt unverändert bei 0,0 Prozent, der Einlagesatz für Banken liegt weiterhin bei minus 0,5 Prozent. In der letzten Sitzung von EZB-Präsident Mario Draghi hat der EZB-Rat den ultralockeren geldpolitischen Kurs bestätigt. Der EZB-Präsident verteidigte auf seiner letzten Pressekonferenz die im September entschiedene Lockerung der Goldpolitik. Zudem bezeichnete Draghi die Geldpolitik der letzten Jahre als großen Erfolg. Viele Markteilnehmer erwarten, dass die zukünftige EZB-Präsidentin und ehemalige Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, den geldpolitischen Kurs von Draghi fortführen wird. Charttechnisch konnte der Goldpreis wieder über die wichtige Marke von 1.500 US-Dollar steigen. Gegen 17:00 Uhr notiert eine Feinunze Gold mit 0,73 Prozent im Plus bei 1.502,75 US-Dollar. Am Tageshoch prallte Gold exakt an seiner 50-Tages-Durchschnittslinie und an seiner seit dem Sechsjahreshoch gültigen Abwärtstrendlinie ab. Ein Überschreiten dieser Linien könnte den Goldpreis bis auf 1.520 US-Dollar steigen lassen. Hier dürfte es sich entscheidet, ob die im Juni 2019 gestartete Goldrally weiter geht oder der Goldpreis seine jüngste Aufwärtsbewegung wieder korrigiert.

