WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag den fünften Gewinntag in Folge verzeichnet. Der ATX stieg um 0,29 Prozent auf 3154,68 Punkte. In einer positiven europäischen Börsenlandschaft setzte der Aktienmarkt in Wien seinen jüngsten Aufwärtsschub fort. Im Späthandel wurden die Zuwächse am Donnerstag etwas eingegrenzt.

In Wien gab es kaum Unternehmensmeldungen. An die Spitze der Kursliste kletterte die FACC-Aktie mit einem Aufschlag von 3,6 Prozent. Dahinter verteuerten sich Agrana und AT&S jeweils um 2,2 Prozent. Bei Andritz gab es ein Plus von 1,9 Prozent. UNIQA und die Raiffeisen Bank International verteuerten sich jeweils um 1,3 Prozent.

Verbund schlossen mit einem Plus von 0,7 Prozent. Der Stromkonzern ist laut Insidern im Rennen um die milliardenschweren Wasserkraftwerke des portugiesischen Energiekonzerns EDP einer von fünf Bietern in der engeren Auswahl.

Voestalpine schwächten sich um 0,4 Prozent auf 22,88 Euro ab. Hier haben die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) ihr Kursziel für die Aktien des Stahlriesen von 29,5 auf 24,5 Euro gesenkt. Das "Hold"-Votum wurde gleichzeitig bestätigt.

Ans untere Ende der Kurstafel rutschte die Schoeller-Bleckmann-Aktie mit einem Rückgang von 3,3 Prozent. Mehr als zweiprozentige Verluste mussten Valnvea und Semperit hinnehmen./ste/APA/jha