× Artikel versenden

Aktien Osteuropa Schluss Moskau und Budapest ziehen kräftig an

Aufwärts ist es am Donnerstag mit den Kursen an Osteuropas Aktienbörsen gegangen. Besonders hoch fielen die Gewinne in Moskau und Budapest aus. In der ungarischen Hauptstadt war am Vortag wegen des Nationalfeiertags nicht gehandelt worden. In …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.