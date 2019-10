NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Donnerstag im späten Devisengeschäft in den USA kaum noch bewegt. Er pendelte in einer engen Spanne um die Marke von 1,1100 US-Dollar. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1104 US-Dollar. I europäischen Frühhandel hatte sie noch bei 1,1130 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1128 (Mittwoch: 1,1128) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8986 (0,8986) Euro gekostet.

Die Märkte schauten auf die letzte Zinssitzung der EZB unter Führung von Notenbankchef Mario Draghi. Der Italiener bekräftigte den Mitte September nochmals verschärften ultralockeren Kurs. Dies war an den Finanzmärkten erwartet worden. Draghi verwies auf die zuletzt weiterhin schwachen Wirtschaftsdaten. Abwärtsrisiken für die wirtschaftliche Entwicklung würden überwiegen.