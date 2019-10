Das ist wirklich interessant, sich das anzuschauen. Für die Optimisten könnte das eventuell der tiefste Punkt und damit der beste Einstieg sein.

Doch der Reihe nach. Am Mittwoch fiel der Bitcoin um 7% und damit unter die grüne Linie, die seine Bewegung über 4 Wochen nach unten begrenzt hatte. Mit dem Bitcoin fielen auch alle großen Altcoins, die in der Spitze teilweise bis zu 13% im Minus lagen. Das war eigentlich ein richtungsweisender und deutlich roter Tag. Damit sollte man nun einfach mal den Blick nach unten richten.

Seit Mitte diesen Jahres führen wir im Chart dieses Blogs die beiden schwarzen gestrichelten Linien mit. Sie zeigen an, wo der Bitcoin in einem möglichen Fall eine Unterstützung finden könnte. Und exakt an der oberen der beiden hat der Bitcoin dann auch Halt gemacht. Man sieht das sehr schön im rechten 30-Minuten Chart des Bitcoins (Bitstamp auf TradingView), wie er sich seit Mittwoch Mittag auf dieser gestrichelten Linie bewegt. Dass dieser Bereich um die 7.400 USD (Bitstamp) eine Rolle spielt, ist ganz offensichtlich. Eventuell bekommt noch eine zweite Linie eine Bedeutung. Es ist die dicke blaue Linie, die aus dem gelben Abwärtskanal ein Wedge werden läßt und die die Tiefs des Abwärtstrends des Bitcoins verbindet. Auch hier hat der Bitcoin am Mittwoch exakt aufgesetzt. Hält diese Unterstützung und sollte es ein descending Wedge sein, könnte der Bitcoin hier drehen. Ich halte das für durchaus möglich.

Sie merken, ich bin seit einigen Wochen doch eher bullisch gestimmt. Das spielt aber keine Rolle. Eins steht vielmehr fest. Fällt der Bitcoin unter die obere gestrichelte Linie, wo er sich gerade befindet, dann fällt er deutlich weiter. Der Blick nach links im 1-Tages Chart zeigt, dass der Bitcoin auf seinem rasanten Weg nach oben keine weiteren Unterstützungen aufgebaut hat. Er würde dann also fallen an den unteren Rand des Abwärtskanals in den Bereich zwischen 5.000 USD und 6.000 USD, wo auch die 6.000er Linie und die untere schwarze gestrichelte Linie liegen. Spätestens dort könnte er eine gute Basis für einen neuerlichen und großen nächsten Aufwärtstrend ausbilden.

Was mein eToro-Konto CryptosWithB66 betrifft, bleibt alles unverändert. Dreht er oder fällt er. Ich werde in beiden Fällen in kleinen Einheiten nachkaufen. Pulver habe ich noch genug. Es bleibt spannend.

Oliver Michel

Risikohinweis Bitte beachten Sie: Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder Crypto-Währungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren generell dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und Crypto-Währungen grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung weitergehend beraten lassen. Der Herausgeber kann Short- oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) oder Crypto-Währungen halten. Copyright: © 2018 block66.de. Nachdruck (auch auszugsweise), kommerzielle Weiterverbreitung und Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.