Wirecard – mit Schwung ins Wochenende?

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Wirecard auf “Buy” mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Dass der Zahlungsdienstleister nun Vorwürfe rund um seine Bilanzierungspraktiken mit einer Sonderprüfung ausräumen will, sollte als Vertrauensbeweis von Seiten des Managements und des Aufsichtsrates gewertet werden, schrieb Analyst Henning Breiter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Breiter sprach von einem deutlichen Signal, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Zudem habe der jüngste Kapitalmarkttag die starken Perspektiven für das operative Geschäft unterstrichen.

Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Wirecard von 240 auf 170 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf “Buy” belassen. Mit Blick auf den Kampf des Zahlungsabwicklers mit der “Financial Times” und ihren Vorwürfen sei es weiter unmöglich zu sagen, was wahr sei und was nicht, schrieb Analyst Stephane Houri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nur eine Normalisierung könnte eine wirkliche Neubewertung auslösen.