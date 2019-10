Im Währungspaar australischer Dollar zum US-Dollar herrscht seit 2018 ein ausgeprägter Abwärtstrend, dieser drückte das Paar auf 0,6671 US-Dollar bis Sommer dieses Jahres abwärts. Innerhalb des bestehenden Trendkanals zeigt sich jedoch ein im Aufbau befindlicher Doppelboden. Gelingt es wie bereits am 18. Oktober 2019: „ AUD/USD: Boden nimmt Form an “ favorisiert einen Sprung über die dazugehörige Triggerlinie sowie den Abwärtstrend zu vollziehen, dürften hieraus mittelfristige Anstiegschancen hervorgehen.

Trotz des jüngsten Anstiegs bei AUD/USD, befindet sich der Wert noch immer in einer Bodenbildungsphase, die Risiken sind entsprechend hoch. Erst ab einem Niveau von 0,69 US-Dollar und somit auch den Verlaufshochs aus Mitte September dürften wieder vermehrt Käufer in den australischen Dollar gehen und zu einem Test des Abwärtstrends um 0,6930 US-Dollar führen. Mittelfristig entscheidende Kaufsignale mit einer höheren Eintrittswahrscheinlichkeit treten erst über dem Trendkanal und der Marke von 0,6942 US-Dollar ein. Für jeden dieser Schritte kann auf das bekannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN VF6XUX zurückgegriffen werden. Spekulativ mit der Erwartung eines Rückläufers zurück zum Abwärtstrend bietet sich derzeit der EMA 50 (blau) für einen Einstieg an, ist aber entsprechend risikobehaftet. Ein Rückfall darunter würde jedoch Abgaben auf 0,6750 USD sehr wahrscheinlich machen. Darunter müssten Investoren mit einem erneuten Test der Jahrestiefs bei 0,6671 USD zwingend rechnen. Von einem Doppelboden könnte dann kaum noch die Rede sein.