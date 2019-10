Was derzeit an der Wall Street passiert, scheitn ein Rätsel zu sein: in dieser Handelswoche sind die Handelsvolumina regelrecht kollabiert – und das, obwohl die US-Berichtssaison in dieser Woche einen Hochpunkt erreicht (gestern das Schwergewicht Amazon mit enttäuschenden Zahlen). Praktisch also Null Liquidität an den Märkten – als gäbe es eine Art Streik! Wirklich streiken will die Regierung Johnson in Großbritannien: und zwar so lange, bis das Parlament den Willen des Premierministers nach Neuwahlen akzeptiert – das Brexit-Chaos ist alo noch lange nicht vorbei. Und China will im Gegenzug für Käufe von US-Landwirtschaftsprodukten die Abschaffung der September-Zölle – worauf sich Trump wohl kaum einlassen dürfte. Die nächste Enttäuschung in Sachen Handelsstreit ist also schon vorprogrammiert. Heute im Fokus der ifo Index..

Das Video "Streik an der Börse" sehen Sie hier..