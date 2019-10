Nvidia ist mit seinen Prozessoren in verschiedensten Märkten erfolgreich unterwegs. Diese Hochleistungschips ermöglichen beispielsweise im Gaming-Sektor, dass in Echtzeit Raytracing Anwendungen berechnet werden. Das Ergebnis sind fotorealistische Szenarien, die immer mehr Spieler anlocken und global einen Milliarden-Markt bilden. Eine zukunftsträchtige Anwendung ist die Bewältigung rechenintensiver Aufgaben im Bereich des autonomen Fahrens. Hier ist Nvidia Teil des Konsortiums AVCC (Autonomous Vehicle Computing Consortium), das Standards setzen will. Dies erscheint aussichtsreich, nachdem Schwergewichte wie General Motors, Bosch, Continental, Toyota und andere Branchenriesen daran beteiligt sind. Hier bildet sich ein gigantischer Markt und Nvidia ist in einer sehr aussichtsreichen Position, die für Kurssteigerung sorgen wird.

Setzt man das KGV in Bezug zum Gewinnwachstum, erscheint die Aktie aktuell als fair bewertet.

Auch die Marktakteure waren von der Leistungsfähigkeit des Unternehmens überzeugt und katapultierten den Kurs im Zeitraum von Mitte 2015 bis Ende 2018 um 1285% nach oben. Im letzen Quartal 2018 musste die Aktie jedoch Federn lassen und verlor mehr als die Hälfte ihres Börsenwertes.

Im Jahr 2019 hat der Aktienkurs nicht nur einen Boden ausgebildet, sondern ist seit Mitte 2019 wieder in einem Aufwärtstrend eingeschwenkt. Aktuell ist der Widerstand bei 191 US-Dollar überwunden worden, wobei sich der Kurs die letzten acht Tage darüber behaupten konnte.

Von dieser Entwicklung kann gehebelt mit einem Call-Optionsschein profitiert werden.

Der ausgewählte Call (Basispreis 205 US-Dollar) mit der WKN MC3SBY weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 40,77 % auf, die beispielsweise im down turn vor einem Jahr eine viel höhere Schwankungsbreite aufwies. Hier spiegelt sich das ruhigere Fahrwasser einer Bodenbildung und eines aufwärts gerichteten Kursverlauf wieder.

Die griechische Variable Omega beträgt 0,51 (bei einem Bezugsverhältnis von 0,1) und entspricht dem Hebel dieses Optionsscheines.